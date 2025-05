C dans l’air du 13 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 13 mai 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 13 mai : invités et le sommaire

⬛ Paul Vannier, député de La France Insoumise, est co-rapporteur de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les violences en milieu scolaire, une commission mise en place à la suite de l’affaire Betharram. Le Premier ministre François Bayrou doit être auditionné demain par cette commission. Il est suspecté d’avoir eu connaissance de ces violences, ce qu’il nie.

⬛ Depuis plusieurs années, la société française est confrontée à une montée inquiétante de la violence. Agressions visant des représentants de l’État — enseignants, personnels scolaires, policiers —, harcèlements accompagnés de menaces de mort, affrontements entre bandes rivales ou encore lynchages : les faits se multiplient et suscitent une vive inquiétude.



Les exemples récents ne manquent pas. Mardi, à Paris, la fille du PDG d’une importante plateforme de cryptomonnaies a échappé de peu à une tentative d’enlèvement en pleine rue. Le week-end dernier, deux violentes agressions de pompiers ont eu lieu en Haute-Savoie. Et lundi soir, une bagarre a éclaté au sein même de la cour d’assises de la Gironde, lors du procès de trois jeunes hommes accusés d’avoir causé la mort de Lionel, 16 ans, lors d’une fusillade liée à des rivalités entre quartiers de Bordeaux.

Les parents de Lionel ont exprimé leur colère face à ceux qui, selon eux, ne respectent pas la mémoire de leur fils. « Il faut leur faire comprendre que nous ne vivons pas dans un pays sans lois », a déclaré le père du jeune garçon, appelant à une justice forte pour éviter que « d’autres Lionel » ne perdent la vie de manière aussi tragique.

De son côté, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a vivement réagi sur TF1, dénonçant « l’ensauvagement » de la société et affirmant que plus aucun territoire n’est à l’abri. « Même dans un palais de justice, ces jeunes perturbateurs n’ont plus peur de l’autorité », a-t-il lancé, appelant à un « tournant » politique et reprochant au gouvernement, ainsi qu’au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, leur inaction.

Le débat sur l’insécurité est relancé, s’invitant au cœur de la campagne pour la présidence des Républicains, qui oppose Bruno Retailleau à Laurent Wauquiez. À une semaine du scrutin, les deux candidats rivalisent de prises de parole et de déplacements pour convaincre les 121 000 adhérents du parti, avec un axe central : la sécurité.

Mais concrètement, que proposent-ils ? Quelle est la réalité de la violence en France ? Pourquoi les figures du secteur des cryptomonnaies et leurs proches deviennent-elles des cibles pour les réseaux criminels ? Et surtout, quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour lutter efficacement contre cette insécurité ?

Pour mieux comprendre, nos journalistes se sont rendus dans l’Oise, où une violente rixe a éclaté le 29 mars 2023 entre jeunes de Montataire et Villers-Saint-Paul. Depuis, élus et médiateurs ont mis en place des actions concrètes pour prévenir les tensions et éviter que de nouveaux affrontements ne surviennent.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 13 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.