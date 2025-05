HPI du 29 mai 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)

Publicité





HPI du 29 mai 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « HPI ». Au programme ce soir, un nouvel épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 29 mai 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 3 « Effet barnum » : Une femme se rend à la DIPJ pour signaler une agression… qui ne s’est pas encore produite ! Se disant voyante et en contact avec les esprits, elle finit par être assassinée à son tour. Tandis que Morgane et Karadec peinent à collaborer tout en dissimulant la véritable nature de leur relation, Daphné s’initie au spiritisme. Ce qui semblait n’être qu’une mascarade se transforme rapidement en une course contre la montre pour arrêter un tueur impitoyable.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Myra Tyliann (Afida), Marie Zabukovec (Betty), Sylvie Moreaux (Melusine), Amel Benaïssa (Anna), Alessandro Duca (Greg Vasseur), Julien Ghestem (Jorrick), Marie-Claudine Jacquemont (Suzanne)

Avec la participation de : Patrick Chesnais (Serge Alvaro)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?