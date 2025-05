Publicité





La Grande Librairie du 21 mai 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 21 mai 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, dans le cadre du 78e Festival de Cannes, rendez-vous entre littérature et cinéma ! Augustin Trapenard accueille Leïla Slimani, Raoul Peck, Thierry Frémaux, Santiago Amigorena, Fatima Daas et Serge Toubiana.

📚 Serge Toubiana

On ne connaît du film que la scène des adieux (Calmann-Levy)

Journaliste pendant plus de vingt ans aux Cahiers du cinéma et ancien directeur de la Cinémathèque française, Serge Toubiana revient sur le devant de la scène littéraire. À travers son ouvrage, il redonne vie à des figures emblématiques du cinéma grâce à une sélection de ses plus belles nécrologies. Un hommage vibrant au 7e art, entre souvenirs et émotions.



📚 Fatima Daas

La petite dernière (Éditions Noir sur blanc)

La jeune écrivaine Fatima Daas a récemment vécu un moment fort au festival de Cannes : elle a assisté à la projection du film d’Hafsia Herzi, en compétition pour la Palme d’or, adapté de son propre roman autobiographique La petite dernière. Ce roman, salué pour sa sensibilité, continue de toucher par son authenticité.

📚 Santiago Amigorena

Le festival de Cannes, ou le temps perdu (P.O.L)

Dans l’avant-dernier volume de son autobiographie, Santiago Amigorena explore quarante ans de présence au festival de Cannes. À travers un regard introspectif et proustien, il partage les coulisses de ce rendez-vous emblématique du cinéma, tout en s’interrogeant sur les liens profonds entre écriture et 7e art.

📚 RAOUL PECK

Orwell : 2+2 = 5

Dans ce festival qui témoigne toujours des tremblements du monde, qui d’autre que George Orwell pour nous apporter ses lumières ? Raoul Peck, César du meilleur documentaire en 2018, a sidéré la Croisette, samedi, avec son film « Orwell : 2+2=5 », plongée étourdissante dans l’œuvre visionnaire de l’auteur de 1984. Il vient nous en parler en exclusivité.

📚 Leïla Slimani

Membre du jury des longs métrages

À l’image de grands noms de la littérature tels que Toni Morrison, Patrick Modiano, Françoise Sagan ou Marcel Pagnol, Leïla Slimani, lauréate du Prix Goncourt en 2016 pour Chanson douce (Gallimard/folio), rejoint cette année le jury des longs métrages du Festival de Cannes. Elle contribuera ainsi à désigner la prochaine Palme d’Or. Mais cela soulève une question : un écrivain regarde-t-il un film comme n’importe quel spectateur ?

📚 Thierry Frémaux

Rue du Premier film (Stock)

Directeur général du Festival de Cannes depuis 18 ans, Thierry Frémaux s’investit pleinement dans la valorisation du 7e Art et la sauvegarde de son histoire. Dans son livre Rue du Premier film (Stock), il relate une nuit passée à l’Institut Lumière à Lyon, là même où les frères Lumière ont inventé le cinéma. Un lieu qu’il dirige aujourd’hui avec passion et engagement.

