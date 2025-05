C dans l’air du 21 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 21 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 21 mai : invités et le sommaire

⬛ Le retour du bagne ?

Dans un entretien accordé samedi au Journal du dimanche, le ministre de la Justice a exprimé sa volonté de créer un quartier de haute sécurité au sein de la future prison de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. L’objectif : neutraliser les profils les plus dangereux du narcotrafic. Sur les 495 places prévues dans ce nouvel établissement pénitentiaire, 60 seraient réservées aux chefs de réseaux de drogue, et 15 places destinées à des détenus radicalisés islamistes condamnés pour terrorisme djihadiste — un type de profil qui n’existe actuellement pas en Guyane. Cette précision laisse entendre que certains prisonniers pourraient être transférés depuis la métropole.



Cette annonce a immédiatement suscité de vives réactions chez plusieurs élus locaux et au sein de la Collectivité territoriale de Guyane. Beaucoup y voient une résurgence symbolique du « bagne » dans cette ville marquée par son passé de colonie pénitentiaire. Face à la polémique, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réagi dès lundi en précisant que ce quartier de haute sécurité — le troisième du genre prévu en France — n’accueillerait pas de détenus venus de l’Hexagone.

Cette controverse éclate alors que le système carcéral français traverse une crise majeure. Avec 82 921 détenus pour seulement 62 358 places, le taux d’occupation dépasse les 150 %, illustrant une surpopulation chronique. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s’est même dit prêt à envisager la location de places de prison à l’étranger.

Dans ce contexte tendu, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, a publié son rapport annuel le 21 mai. Elle y fustige un « délaissement coupable » de l’État à l’égard des détenus comme des agents pénitentiaires, et critique certaines décisions du garde des Sceaux. Selon elle, il manquerait 7 000 surveillants, et le secteur peine à recruter, alors que les personnels en poste déplorent une insécurité croissante, aggravée par des attaques répétées contre les établissements pénitentiaires, leurs agents et leurs domiciles depuis la mi-avril.

Par ailleurs, un Conseil de défense se tient ce mercredi 21 mai, centré sur un rapport des services de renseignement concernant la lutte contre le « séparatisme islamiste ». L’Élysée envisage, à cette occasion, de nouvelles mesures destinées à contrer l’ »entrisme islamiste » dans les institutions.

Où en est donc le système carcéral français ? Quel est précisément le projet du ministère de la Justice en Guyane ? Et que révèle le rapport confidentiel examiné en Conseil de défense ? Autant de questions qui s’imposent alors que les prisons françaises sont au bord de l’asphyxie.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 21 mai 2025