« Le négociateur » du 19 mai 2025 : lancement de la saison 2 ce soir sur TF1

Le négociateur, vos épisodes inédits du lundi 19 mai 2025 – Ce lundi soir à la télé, TF1 lance la saison 2 de la série « Le négociateur » avec François-Xavier Demaison et Jeanne Bournaud. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 19 mai 2025

Episode 1 « Un enfant à tout prix » : Hélène apprend avec stupéfaction qu’elle attend un enfant ! Une surprise totale, à l’opposé d’Audrey, prête à tout pour devenir mère, qui s’effondre en découvrant, une fois encore, un test de grossesse négatif. À bout de nerfs et ruinée par les traitements, elle perd le contrôle et prend en otage le personnel du centre de fertilité. Antoine tente désespérément de l’apaiser avant qu’un drame ne survienne… Pendant ce temps, Juliette, lâchée au dernier moment par le chef de son restaurant, doit improviser dans l’urgence. Avec le soutien de Fred et de Papy Cathou, elle tente de sauver le service pour impressionner un influenceur culinaire… mais la soirée promet d’être mouvementée !

Episode 2 « Au nom du fils » : Un père, acculé et prêt à tout, prend en otage la famille Lombard, propriétaires d’un prestigieux haras où il travaillait autrefois comme gardien. Son objectif : laver l’honneur de son fils, accusé à tort du meurtre d’un cheval de compétition. Antoine est appelé pour mener une négociation tendue, dans laquelle les non-dits et les secrets de famille brouillent la quête de vérité. Parallèlement, l’inquiétude grandit autour de Papy Cathou, dont le comportement inhabituel alarme Antoine et ses proches. Hélène, quant à elle, reste en proie au doute : est-elle vraiment prête à accueillir un nouvel enfant dans sa vie ?



Personnages et interprètes

Avec : François-Xavier Demaison (Antoine Clerc), Jeanne Bournaud (Hélène Bannier), Elodie Frenck (Juliette), Léonie Simaga (Frédérique), Elodie Navarre (Audrey Dulong), Louna Robin (Manon Clerc), Katell Varvat (Clara Clerc), Chloé Rapicault (Lila Clerc), Léa Issert (Véra), Etienne Guillou-Kervern (Hervé Franckin), Sasha Birdy (Hadrien Bannier), Benjamin Egner (Gérard Vogue), Clément Aubert (Sylvain Dulong), Stéphane Boucher (Maurice Dulong), Murielle Huet des Aunay (Laëtitia Schmitt), Florian Boulay (Simon Serégale)

Avec la participation de : Michel Jonasz (Papy Cathou)