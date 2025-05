Meurtres au paradis du 19 mai : votre épisode de la saison 14 ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 19 mai 2025 – Nouvel épisode inédit de la saison 14 de la série « Meurtres au paradis » ce lundi soir sur France 2.





A suivre dès 21h10







Meurtres au paradis du 19 mai 2025, Épisode 4 – Un rhum frelaté

Lors de la vente d’une distillerie de rhum, quatre personnes sont victimes d’un empoisonnement au méthanol après avoir goûté l’une des bouteilles. Patrick Ambrose, le propriétaire, décède, tandis que les trois autres survivent après un passage à l’hôpital. Mervin soupçonne un acte criminel : peu de temps avant le drame, il avait reçu un appel anonyme provenant de la distillerie. Mais si Patrick était bien la cible du meurtre, une question demeure : comment l’empoisonneur a-t-il pu administrer des doses différentes de poison à chacun, alors que c’est Patrick lui-même qui a débouché la bouteille et servi le premier verre à ses invités ?

Avec Michelle Asante (Janelle Dulice), Madeline Appiah (Cora Ambrose), Ansu Kabia (Patrick Ambrose), Tienne Simon (Antony Dulice), Siobhan Redmond (Francesca Bower)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 14

L’inspecteur intérimaire Mervin Wilson ne rêve que d’une chose : quitter la moiteur tropicale de Sainte-Marie pour retrouver sa vie londonienne, entre pintes de bière et soirées foot. Mais les meurtres s’enchaînent à un rythme troublant — comme si quelqu’un voulait l’empêcher de faire ses valises ! À cela s’ajoute le décès inexpliqué de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, et qu’il refuse de considérer comme un simple accident. Et comme si cela ne suffisait pas, des bouleversements secouent le commissariat d’Honoré : un nouvel agent débarque dans la tension, tandis qu’un membre emblématique de l’équipe songe à partir…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.