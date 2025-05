« Revoir Paris » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (19 mai)

Publicité





« Revoir Paris », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Alice Winocour, avec Virginie Efira et Benoît Magimel.





A découvrir dès 21h05 sur France 3 et sur france.tv







« Revoir Paris » : l’histoire

À Paris, Mia est victime d’un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, incapable de reprendre le fil de sa vie et ne conservant que des souvenirs fragmentaires de l’événement, elle entreprend un voyage intérieur pour explorer sa mémoire et tenter de retrouver le chemin vers un possible bonheur.

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, et Amadou Mbow



La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.