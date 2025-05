« Louane, la princesse des français à la conquête de l’Eurovision » : votre documentaire inédit ce soir sur W9 (14 mai)

Publicité





« Louane, la princesse des français à la conquête de l’Eurovision », c’est le documentaire inédit diffusé ce mercredi 14 mai 2025 sur W9. A J-3 de la finale de l’Eurovision, ce documentaire retrace le parcours de la chanteuse.





« Louane, la princesse des français à la conquête de l’Eurovision » : présentation

Le 17 mai prochain, Louane représentera la France sur la scène de l’Eurovision. À 28 ans, ce nouveau défi s’impose comme l’un des plus marquants de sa carrière. Non seulement elle se produira devant plus de 160 millions de téléspectateurs à travers le monde, mais elle a aussi choisi d’interpréter « Maman », une chanson profondément intime en hommage à sa mère disparue. Un choix audacieux que nous allons décrypter, en vous révélant les raisons qui ont poussé l’artiste à se livrer aussi personnellement lors de l’un des événements musicaux les plus exposés au monde.

Au-delà de sa voix singulière et de ses mélodies puissantes, Louane incarne un destin bouleversant qui a touché la France entière. À l’aube de sa carrière, alors que ses rêves commencent à se concrétiser, elle traverse l’épreuve terrible de la perte de ses deux parents, à quelques mois d’intervalle. Là où tant d’autres auraient pu renoncer, Louane s’accroche et s’impose comme l’une des figures majeures de sa génération. Dès son premier album Chambre 12, elle décroche une Victoire de la Musique, puis un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier, un film vu par plus de 7,5 millions de spectateurs. Ce parcours exceptionnel, nous vous le raconterons à travers des images d’archives inédites et les témoignages de ceux qui l’ont accompagnée depuis ses débuts.



Aujourd’hui artiste accomplie et jeune maman épanouie, Louane ambitionne de conquérir l’Europe. Et elle n’a pas fait les choses à moitié. Dès la présentation de sa chanson, le ton était donné : un véritable show à l’américaine, digne des plus grands spectacles du Super Bowl, a enflammé le Stade de France le 15 mars dernier. Suspendue à 12 mètres de hauteur, entourée de dizaines de musiciens et d’effets pyrotechniques, elle a offert une performance à couper le souffle. Les experts sont formels : depuis la victoire de Marie Myriam en 1977, jamais une candidate française n’avait suscité autant d’espoir. Alors, Louane peut-elle vraiment briser 48 ans de malédiction et ramener le trophée en France ?

