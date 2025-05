Mask Singer : l’Impératrice démasquée, quelle star internationale s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière l’Impératrice ? – A l’issue d’une enquête express ce soir lors du 3ème prime de la saison 7 de Mask Singer, une seconde star internationale a été démasquée !





Et avec les indices et la voix, les enquêteurs avaient réussi à deviner qui était sous le costume de l’Impératrice.







Il s’agissait de La Toya Jackson sous le costume de l’Impératrice.

Explications des indices :



1. De l’ADN

La Toya Jackson est membre de la célèbre famille Jackson, un véritable clan musical dont l’ADN artistique est reconnu dans le monde entier. Elle partage donc un patrimoine génétique avec son frère Michael Jackson, le « Roi de la pop », et les autres membres talentueux de la fratrie.

2. Le drapeau des États-Unis

La Toya Jackson est née aux États-Unis (à Gary, Indiana) et a souvent représenté, avec sa famille, une icône de la culture américaine. Le drapeau américain symbolise ici l’influence mondiale de cette famille sur la musique et le divertissement made in USA.

3. Le chiffre 5

Elle fait partie d’une fratrie de 10 enfants, mais les Jackson 5, groupe formé par ses frères aînés, est un élément central de l’histoire familiale. Elle est souvent associée à cette période dorée, même si elle n’en faisait pas directement partie, son identité artistique a été influencée par le succès des « 5 » frères Jackson.

