Mask Singer : on a démasqué la célébrité sous le Brocoli ! Tous les indices

Mask Singer saison 7 indices sur le Brocoli – C’est dans quelques minutes que Camille Combal présentera le 3ème prime de la nouvelle saison de « Mask Singer ». Il sera aux côtés de 5 costumes encore en compétition et une star internationale. Parmi eux, le Brocoli. Vous voulez des indices ? On fait le point !











Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le Brocoli ?

Avec son look flamboyant de catcheur mexicain et sa tête de brocoli géante, le Brocoli ne passe pas inaperçu sur la scène de Mask Singer. Haut en couleur, dynamique et bourré d’énergie, il fait le show à chaque apparition, mêlant humour et second degré.

Côté indices, trois mots clés ont retenu l’attention : miettes, jouer et millions. Tout porte à croire que derrière ce légume musclé se cache un créateur de contenu très populaire sur YouTube, habitué à faire rire, à jouer, et à rassembler des millions de vues. Ces éléments mènent à un nom bien connu de YouTube en France : LeBouseuh.

Alors, derrière ce brocoli farceur, se cacherait-il l’un des piliers de la team Crouton ? Le mystère reste entier, mais les indices pointent clairement dans cette direction !



Indices donnés sur le prime 1 :

– il a participé à « Danse avec les Stars »

– il porte une tenue de catch

– le nombre 35 et le mot « rêve »

– le basket

– il a de la chance

– l’émoji crotte

– des miettes, une baguette de pain

– vu par des millions de personnes

– le mot « jouer »

Propositions des enquêteurs : Norbert Tarayre, Diego Alary, Baptiste Fache, Tibo Inshape, Roman Doduik, Michou

La dernière prestation du Brocoli sur « Le graal » de Kyo

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Brocoli ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 16 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.