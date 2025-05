Mask Singer : qui est sous le costume du Chaton ? Les indices et pronostic !

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur le Chaton – C’est ce soir que Camille Combal présentera le troisième prime de la saison 6 de « Mask Singer ». Parmi les costumes encore en compétition, saurez-vous deviner qui se cache sous l’intriguant costume du Chaton ? Faisons le point sur les indices !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 6 : qui est sous le masque du Chaton ?

Le costume du Chaton dans Mask Singer se distingue par son apparence attendrissante et colorée : un chat à l’air malicieux, habillé d’une imposante pelote de laine bleu pastel et orné de gigantesques aiguilles à tricoter.

Mais derrière cette douceur apparente se cachent des indices intrigants : « petit », « si loin », et « couteaux ». Le mot petit pourrait faire allusion à une célébrité de petite taille ou à une ancienne star enfantine. Si loin évoque peut-être un lien avec le voyage, l’éloignement. Enfin, les couteaux pourraient faire référence à un rôle tranchant, un caractère fort, ou un univers culinaire ou dangereux.



Sur les réseaux, les théories vont bon train : beaucoup pensent à Séverine Ferrer, connue pour sa participation à « Fan de », ou à Jenifer, gagnante de la Star Academy, dont la voix douce et la silhouette fine pourraient correspondre au Chaton. Et on peut dire que Séverine Ferrer colle toutes les cases : elle a grandi à la Réunion et ses parents ont des origines lointaines, mais elle a aussi été élue maire de la commune de Chatou, d’où le Chaton ! Quant aux couteaux, Séverine a son émission culinaire « On dîne chez Séverine » diffusée sur Marmiton TV. Et pour la référence au fait qu’on l’a entendue dans le monde entier, Séverine Ferrer a représenté Monaco à l’Eurovision !

Un personnage à surveiller de près, car sous ses airs mignons pourrait bien se cacher une vraie tigresse de la scène !

Indices donnés sur le prime 1 :

– on l’a entendu souvent, loin, dans le monde entier

– petit, mignon

– un perroquet pour côté tchatche

– un fer à cheval

– des couteaux

– des griffes princières

– elle a déjà joué dans une série télévisée

Propositions des enquêteurs : Claire Keim, Danielle Evenoux, Véronique Jeannot, Princesse Erika, Séverine Ferrer

La dernière prestation du Chaton sur « Parce que c’est toi » d’Axelle Red

Une prestation au poil, incroyable 🐈✨ 🤩 #MaskSinger en streaming sur TF1+ pic.twitter.com/pyOXg7xjoC — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 5, 2025

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Chaton ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 16 mai 2025 à 21h10 sur TF1.