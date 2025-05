C dans l’air du 16 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 16 mai 2025, invités et sommaire





C dans l’air du 16 mai : invités et le sommaire

⬛ PATRICIA ALLÉMONIÈRE, Grand reporter et autrice de « Au cœur du chaos ».

Les délégations ukrainienne et russe ont entamé vendredi à Istanbul leurs premières négociations directes pour trouver une issue à la guerre. Mais en l’absence de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, les espoirs de progrès substantiels sont jugés minces.

⬛ Trump : business, diplomatie… et des succès ?



Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump assume pleinement sa méthode : négocier en position de force, comme il l’explique dans The Art of the Deal. Cette approche de businessman guide aussi sa diplomatie, notamment sur les dossiers ukrainien et moyen-oriental.

Lors de sa récente tournée fastueuse dans le Golfe, Trump a conclu d’importants accords commerciaux : 600 milliards de dollars en Arabie saoudite, 200 milliards pour Boeing au Qatar, et 1 400 milliards promis à Abou Dhabi. Parallèlement, il a aussi engagé des discussions géopolitiques, dont une levée de sanctions après une rencontre avec le président syrien.

Fidèle à son credo « America First », il a réactivé des surtaxes douanières en début de mandat pour mieux négocier ensuite. Face à la Chine, les droits de douane américains sont passés de 145 % à 30 %, ceux de la Chine de 125 % à 10 %.

Trump continue de promouvoir le rapatriement industriel : Hyundai, Sanofi et CMA-CGM ont annoncé plus de 60 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis. En France, ces décisions inquiètent : Bruno Le Maire y voit un signal négatif, et Emmanuel Macron appelle à renforcer les clauses de sauvegarde européennes pour défendre la concurrence.

La méthode Trump est-elle efficace ? Gagne-t-il sa guerre commerciale ? Sa diplomatie est-elle uniquement économique ? Et quel avenir pour ArcelorMittal ? Autant de questions qui agitent les scènes économique et politique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 16 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.