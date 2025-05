Mask Singer : qui se cache sous le Cygne ? Le point sur les indices et notre prono !

Publicité





Mask Singer saison 7 la Girafe – Place au prime 3 de la nouvelle saison de « Mask Singer » ce soir sur TF1 avec Camille Combal et les enquêteurs. Déjà curieux de découvrir qui est sous le masque du Cygne ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le masque du Cygne ?

Le costume du Cygne dans Mask Singer est à la fois majestueux et énigmatique. Entièrement vêtu de blanc avec des ailes spectaculaires et une tête ornée d’un long cou rappelant celui du cygne, il évoque l’élégance et la grâce. Le regard intense, les cils exagérément longs et les lèvres rouges renforcent le mystère et le charisme du personnage.

Indices clés :

– « Deux fois » : cela pourrait faire référence à une double participation à un concours ou à deux grandes étapes dans la carrière de la célébrité.

– « Loin » : évoque peut-être un parcours international ou une carrière débutée à l’étranger.

-« Fan » : pourrait indiquer une forte communauté de fans ou un lien avec un univers de passion, comme celui de la musique.



Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes pensent reconnaître la voix d’Anne Sila, finaliste de The Voice à deux reprises et connue pour sa voix singulière et émotive. Ces indices semblent bien correspondre à son parcours.

Indices donnés sur le prime 1 :

– 2 fois

– elle vient de loin, elle a survolé les océans

– une pomme rouge

– une seule plume suffit pour nous embarquer

– fan

Propositions des enquêteurs : Arielle Dombasle, Lara Fabian, Coeur de Pirate, Anne Sila, Jodie Foster, Natalie Portman

La dernière prestation du Cygne sur « Wake Me Up » d’Avicii

La prestation rafraichissante du Cygne 🧊🦢 🤩 #MaskSinger en streaming sur TF1+ pic.twitter.com/EZGaZSWlZv — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 4, 2025

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Cygne ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

