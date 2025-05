Un Si Grand Soleil spoiler : Dimitri soupçonné du meurtre de Rebecca (épisode du 21 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1646 du 21 mai 2025 – On peut dire que les choses vont mal tourner pour Dimitri dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Dimitri va avouer à Claire qu’il est persuadé d’aller en prison cette fois ! Et pour cause, il lui confie qu’il a vu Rebecca quelques heures avant sa mort !











Et effectivement, au commissariat, Thaïs épluche la caméra de surveillance de la clinique vétérinaire le jour de la mort de Rebecca. A sa sortie, un homme l’attendait… Thaïs fait un zoom, Becker reconnait Dimitri !

Pendant ce temps là, à l’hôpital, Alice révèle à Yann que c’est Rebecca qui la fournissait en stéroïdes. Elle lui avait assuré qu’avec la bonne posologie elle n’aurait aucun problème.

Manu appelle Eve, il prend de ses nouvelles et lui avoue qu’elle lui manque… Mais Eve, qui a l’impression qu’elle ne connaissait pas vraiment Rebecca, avoue à Manu qu’elle n’est pas prête à revenir pour l’instant.



