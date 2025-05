Plus Belle La Vie du 12 mai 2025 : Viviane s’accuse de l’agression de Sébastien ! (résumé + extrait vidéo épisode 330 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 330 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 mai 2025 – résumé de l’épisode 330

Gabriel reste auprès de Steve, tandis que Sébastien est toujours dans le coma. Inquiet, Gabriel préfère rester prudent, ne sachant pas quand ni s’il se réveillera. Pendant ce temps, Idriss mène l’enquête sur l’agression, accompagné de Charlotte. Celle-ci lui confie qu’elle doute que Sébastien ait simplement trébuché… Idriss décide alors d’alerter Patrick pour qu’une enquête soit officiellement ouverte.

À la résidence, Steve est surpris de voir arriver Aïssé et Viviane. Elles expliquent être revenues en apprenant ce qui s’est passé. Steve leur raconte qu’il est tombé dans les escaliers et que Sébastien est dans le coma. Viviane l’encourage à garder espoir. Aïssé, inquiète, l’interroge sur la greffe : Steve lui répond que l’opération est en attente, car il n’est pas opérable pour l’instant — mais il ne change pas d’avis.



Jules, de son côté, demande à Mirta si elle a des nouvelles de Steve. Elle sait juste qu’il est à l’hôpital. Jules est touché par la situation, même s’il reconnaît que Sébastien n’était pas une bonne personne. Idriss arrive soudainement : Jules doit le suivre au commissariat.

Steve, en promenade avec Viviane, s’étonne de ne pas voir Aïssé. Et c’est alors qu’il reçoit un message de Mirta : Jules a été arrêté, suspecté d’avoir poussé Sébastien dans les escaliers ! Furieux, Steve s’indigne. Viviane le regarde alors gravement et lui annonce que ce n’est pas Jules, c’est elle qui a poussé Sébastien !

Au commissariat, Idriss annonce à Morgane l’ouverture d’une enquête sur l’agression de Sébastien. Il lui demande s’il avait des ennemis. Morgane lui parle des tensions avec les mères de Steve, notamment à propos de la greffe. Idriss pense qu’elles pourraient avoir un mobile, mais Morgane précise qu’elles avaient quitté Marseille. Un message de Charlotte tombe : elle a découvert que Sébastien s’était battu juste avant sa chute… et les empreintes retrouvées sont celles de Jules !

Au Mistral, Apolline commande une formule petit déjeuner. Un client, qui attendait avant elle, s’emporte : une altercation éclate. Thomas intervient pour apaiser la tension. Finalement, tout cela n’était qu’un malentendu : le client n’est autre qu’Augustin, le fils du parrain d’Apolline. Heureux de se retrouver, les deux amis rient de leur mise en scène improvisée. Plus tard, Apolline et Augustin évoquent leurs souvenirs avec Nisma. Quand Augustin s’éclipse, Apolline invite Nisma à sortir avec eux le soir. Mais Nisma décline, les laissant « en amoureux ». Apolline est surprise : pour elle, Augustin est juste un ami. Nisma lui fait remarquer qu’elle ne lui a jamais présenté personne auparavant…

Augustin emmène Apolline faire une balade en voiture de sport qu’il a louée. Apolline lui confie qu’elle a un petit salaire, mais Augustin lui montre sa carte bancaire : c’est lui qui régale.

Épuisée, Léa propose à Babeth de récupérer Raphaël avec Aurore ce midi. Jean-Paul, lui, s’active à faire le ménage et presse tout le monde. Léa confie à Babeth qu’elle n’en peut plus : Jean-Paul devient étouffant. Babeth estime qu’il devrait reprendre le travail. Plus tard au cabinet, Patrick retrouve Babeth, qui lui parle du comportement de Jean-Paul : obsédé par le ménage, il fait vivre un enfer à Léa. Elle supplie Patrick de le réintégrer au commissariat. D’abord sceptique, Patrick finit par céder, sous la pression : l’équilibre de toute la famille en dépend.

Jean-Paul rejoint Patrick à une terrasse. Il est pressé, il veut cuisiner pour ce soir. Patrick le remercie pour son investissement à la maison, mais en profite pour lui parler du vide laissé par Samuel au commissariat. À sa grande surprise, Jean-Paul accepte avec enthousiasme : il est ravi de retrouver le travail et remercie Patrick, son « sauveur » !

