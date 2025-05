Publicité





Reportages découverte du 17 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 17 mai 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Copropriétés : la guerre des clans » (inédit)

Près d’un Français sur trois vit en copropriété. Pourtant, cette forme d’habitat collectif est loin d’être un long fleuve tranquille. Entre règles tacites, jeux d’influence, discussions animées et projets de longue haleine, la copropriété reflète en miniature les dynamiques de notre société. Pendant près d’un an, notre équipe s’est immergée dans le quotidien de deux grandes copropriétés : l’une, prestigieuse, située dans le golfe de Saint-Tropez ; l’autre, plus ordinaire, nichée dans un immeuble de Rouen.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Histoires de bricoleurs : Galères et défis , épisode 3 » (rediffusion)



Les Français ont le goût du bricolage, et la tendance s’est encore renforcée depuis la crise sanitaire. En quelques années, un foyer sur deux a ressorti sa boîte à outils, que ce soit pour le plaisir ou dans une logique d’économie. Mais bricoler ne s’improvise pas. Pendant près d’un an, nous avons sillonné la France pour suivre les aventures, parfois rocambolesques, de bricoleuses et bricoleurs, débutants ou aguerris, souvent dépassés par l’ampleur de leurs ambitions.