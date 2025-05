Rugby Top 14 : suivre le match La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite et fin de la 24ème journée de la saison de Top 14 ce dimanche soir, le Stade Rochelais affronte Montpellier.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, le Stade Rochelais accueille Montpellier Hérault Rugby au Stade Marcel-Deflandre pour la 24e journée du Top 14.

La Rochelle, actuellement en quête de stabilité, reste sur trois victoires consécutives en championnat, dont un succès serré 30-29 contre Vannes le week-end dernier. Malgré une saison en dents de scie, les Maritimes ont historiquement dominé Montpellier à domicile, avec 11 victoires lors de leurs 12 dernières confrontations à La Rochelle.



Montpellier, de son côté, connaît des difficultés en déplacement, avec quatre défaites consécutives à l’extérieur en Top 14. Cependant, les Héraultais ont remporté le match aller 16-0 en février dernier, ce qui pourrait leur donner un avantage psychologique.

Les compositions d’équipes sont disponibles, avec Grégory Alldritt capitaine du côté rochelais et Anthony Bouthier à l’ouverture pour Montpellier. Ce match s’annonce crucial pour les deux équipes dans la course aux phases finales.

La Rochelle / Montpellier la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Dulin ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Haddad, 8. Alldritt (cap.), 6. Pa. Boudehent ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Sclavi, 18. Cancoriet, 19. Botia, 20. Berjon, 21. West, 22. Danty, 23. Kuntelia.

Le XV de départ de Montpellier Hérault Rugby : 15. Moorby ; 14. Moustin, 13. A. Vincent, 12. Cadot, 11. Bridge ; 10. Bouthier, 9. Coly ; 7. Bécognée, 8. Nouchi (cap), 6. Camara ; 5. Duguid, 4. Verhaegue ; 3. Haouas, 2. Uelese, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Forletta, 18. Chalureau, 19. Vunipola, 20, Doan, 21. Reus, 22. Darmon, 23. Hounkpatin.

La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

La Rochelle / Montpellier, 24ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.