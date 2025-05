Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 24ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, le Stade Toulousain affronte le Racing 92.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce samedi, le Stade Toulousain accueille le Racing 92 au Stade Ernest-Wallon pour la 24e journée du Top 14. Toulouse, solide leader du championnat avec 60 points, vise à consolider sa première place avant les phases finales. Les Rouge et Noir restent sur une série impressionnante, avec des victoires convaincantes, notamment un 41-6 contre Bayonne en février .

De son côté, le Racing 92, actuellement 11e avec 31 points, lutte pour remonter au classement. Les Franciliens ont connu des résultats en dents de scie, alternant victoires et défaites, comme leur succès 26-21 face à La Rochelle en février, suivi d’une défaite 30-25 contre Vannes .



Publicité





Les dernières rencontres entre les deux équipes ont tourné à l’avantage de Toulouse. Lors du match aller en novembre 2024, les Toulousains s’étaient imposés 21-17 à Paris . En avril 2024, ils avaient également dominé le Racing 92 avec une victoire 32-12 à domicile .

Ce match est crucial pour les deux formations : Toulouse souhaite maintenir sa dynamique positive, tandis que le Racing 92 cherche à se relancer pour espérer une qualification en phases finales. Une rencontre à fort enjeu, promettant du spectacle sur la pelouse d’Ernest-Wallon.

Toulouse / Racing 92 la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Lebel ; 14. Épée, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Barassi ; 10. Mallia, 9. Saito ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Castro-Ferreira ; 5. Meafou, 4. Brennan ; 3. Merkler, 2. J. Marchand (cap.), 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18. Flament, 19. Willis, 20. T. Ntamack, 21. Graou, 22. Delibes, 23. Aldegheri.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. James ; 14. Naituvi, 13. Fickou (cap), 12. Tuisova, 11. Habosi ; 10. Lancaster, 9. Le Garrec ; 7. Diallo, 8. Woki, 6. Baudonne ; 5. R. Taofifenua, 4. Joseph ; 3. Bamba, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Ben Arous, 17. Kolingar, 18. Palu, 19. Rowlands, 20. Kpoku, 21. Labarbe, 22. Spring, 23. Laclayat.

Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Racing 92, 24ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.