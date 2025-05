Un Si Grand Soleil Spoilers : Catherine piège Louis, le meurtrier de Rebecca découvert, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 19 au 23 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que l’enquête sur la mort de Rebecca vous réserve bien des surprises. Après avoir interrogé Eve, Yann s’interroge sur un éventuel crime passionnel et il explique à Becker que Manu était jaloux de Rebecca… Mais plus tard, Thaïs fait une découverte sur les images de vidéo-surveillance devant la clinique vétérinaire. Le soir de la mort de Rebecca, Dimitri l’attendait à sa sortie du travail ! Est-il le meurtrier de Rebecca ?

De son côté, Louis risque bien de se retrouver dans de sales draps… Alors que Catherine voit toujours sa relation avec Laurine d’un mauvais oeil, elle va tout faire pour les séparer. Catherine va trinquer avec le principal client de Louis, nulle doute que le fils de Marc va se retrouver piégé et il risque bien de tout perdre !…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 mai 2025

Lundi 19 mai 2025 (épisode 1644) : Effondrée par une tragique nouvelle, Eve doit faire face. Manu révèle un lourd secret à Becker qui se montre inflexible. Les tensions entre David et Clémence s’intensifient alors que Muriel perce les intentions d’Elisabeth.

Mardi 20 mai 2025 (épisode 1645) : L’enquête sur Rebecca prend une tournure inattendue pour Charles le poussant à s’interroger sur son avenir. Pendant ce temps, Eve prend une décision douloureuse. Alain se montre inquiet pour Clémence alors qu’Elisabeth prépare sa riposte.

Mercredi 21 mai 2025 (épisode 1646) : Dimitri confie un secret embarrassant à Claire tandis que Thaïs fait une découverte décisive dans l’enquête sur Rebecca. Louis, certain de son succès, dévoile une nouvelle facette de lui-même. Alix joue la carte de la sincérité avec Becker.

Jeudi 22 mai 2025 (épisode 1647) : Dimitri se retrouve dans une situation critique et doit rendre des comptes. De son côté, Manu craint que Yann ne s’engage dans une mauvaise direction. David attend avec appréhension le verdict de la direction tandis qu’Alain soutient Clémence sans relâche.

Vendredi 23 mai 2025 à 20h25 (épisode 1648) : Malgré les risques, Manu poursuit son implication dans l’enquête sur Rebecca et s’expose à des sanctions. Dimitri voit sa situation se dégrader encore. Louis, très sûr de lui, ne supporte pas qu’on lui tienne tête.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 19 au 23 mai 2025

