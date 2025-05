Star Academy : Marine sort son deuxième single « Cœur maladroit »

Publicité





C’est une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de Marine. Quelques mois seulement après sa victoire éclatante à la Star Academy, la jeune artiste vient de sortir son tout nouveau single, « Cœur maladroit », un deuxième titre déjà très attendu par ses nombreux fans.











Un second single plein de peps

Après le succès de son premier single « Ma faute » qui avait marqué les esprits par sa fraîcheur et sa sincérité, Marine revient avec un titre pop. « Cœur maladroit » explore les maladresses de l’amour et la difficulté de se dévoiler sans filtres. Avec sa voix à la fois puissante et pleine de fragilité, Marine y déploie toute la sensibilité qui avait conquis le public lors de sa participation à l’émission.

La jeune chanteuse, qui n’a cessé de travailler depuis sa sortie du château, s’est entourée de compositeurs et auteurs reconnus pour ce deuxième single. Le clip, attendu dans la matinée, promet également de faire parler de lui.

Avec « Cœur maladroit », Marine confirme qu’elle n’est pas seulement une étoile filante de la télé-réalité musicale, mais une artiste en devenir, bien décidée à faire entendre sa voix. Le single est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming.



VIDÉO écoutez « Coeur maladroit » de Marine