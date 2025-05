Mask Singer du 23 mai 2025 : spéciale comédies musicales, la Porcelaine entre en compétition (prime 4)

Publicité





Mask Singer du 23 mai 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le quatrième prime de la saison 7 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 5 costumes qualifiés sur le second prime, mais aussi d’un tout nouveau costume : la Porcelaine.





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 23 mai, une soirée sous le signe des comédies musicales

Ce soir, place à une spéciale comédies musicales avec : la Vache, le Bison, le Fraisier, la Dame de Coeur, et le Panda Roux. Il s’agit de la dernière soirée avant la réunification !

Et un nouveau costume fait son entrée en compétition ce soir : la Porcelaine. On peut déjà vous dire que sa voix est tout simplement magnifique et elle va livrer une prestation bluffante !



Rappel de la présentation de la saison 7

MASK SINGER revient avec une saison inédite, festive et interactive, pleine de surprises et de mystère. Au programme : des jeux interactifs pour gagner des indices après chaque performance, des soirées thématiques (Années 90, Karaoké, Harry Potter…), des stars internationales invitées sur trois épisodes, le Prono d’Or : un indice exclusif révélé à chaque bonne intuition

Un show spectaculaire avec 19 célébrités au palmarès exceptionnel, des costumes innovants et mises en scène grandioses, des performances artistiques avec troupes et effets spéciaux.

Camille Combal est toujours aux commandes, avec Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Élodie Poux et trois guests pour une enquête familiale pleine de rebondissements.