Tennis Rome : Draper / Moutet en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rome ATP – le match Draper / Moutet en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome se poursuit aujourd’hui et le français Corentin Moutet affronte le britannique Jack Draper.





Un match à suivre ce matin à partir de 11h sur Eurosport.







Ce mardi à Rome, dans le cadre du Masters 1000, Jack Draper affronte Corentin Moutet dans un duel attendu entre deux gauchers au style contrasté. Le Britannique, puissant et solide du fond du court, tentera d’imposer son jeu face au Français Moutet, connu pour sa créativité, ses amorties et son tempérament imprévisible. Draper, mieux classé à l’ATP, part légèrement favori, mais Moutet, qui a battu Holger Rune au tour précédent, a déjà prouvé qu’il pouvait faire déjouer les joueurs plus puissants sur terre battue. Le match promet un vrai choc de styles sur la terre romaine.



ATP Rome le match Draper / Moutet en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 11h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Draper / Moutet, 8ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.