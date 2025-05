The Power du 12 mai : quel binôme est éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 26)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 26 du lundi 12 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 26 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian et Jessica font face à Antoine et Maxence au téléphone. Ils ont cru que ces derniers les avaient entendus parler entre eux mais Delta les rassure : leurs micros étaient coupés !











Maxence et Antoine pensent avoir à faire à Maissane. Jessica est déstabilisée, ils posent des questions sur la première semaine et comme elle répond lentement, ils pensent que c’est bien Maissane. Ils repartent convaincus qu’ils ont raison tandis que Vivian et Jessica se frottent les mains.

Manon explique à Antoine et Maxence qu’elle a toujours des doutes sur Vivian et Jessica. Mais Robin pense que c’était la façon de parler de Maissane. Maxence fait remarquer qu’il suffit que ça soit quelqu’un qui connaisse bien la saison 1 et sache se faire passer pour Maissane. Antoine a confiance en Vivian et doute que ça puisse être lui.

Manon parle de la conversation surprise par Cindy et Vivian, elle pense que ça peut être un coup monté de Vivian et Jessica. Elle interroge Nathalie pour y voir plus clair. Nathalie essaie de se défendre sans se trahir.



Maxence décide de parler seul à seul à Sarah. Il essaie de la cuisiner et il la piège. Il comprend qu’elle n’a pas l’air avoir été présente lors de la confrontation. Maissane les rejoint, Maxence tente d’en savoir plus. Maissane assure qu’elles ne peuvent pas sortir, car elles ne font pas partie du jeu. Maxence ne la croit pas !

Place au duel des cibles : Manon et Robin affronte Antoine et Maxence. Et c’est finalement Antoine et Maxence qui remportent la victoire et se sauvent ! Cindy, déterminée à vouloir se venger de Jessica, est convaincu que c’est Vivian et Jessica les Power Players. Elle veut absolument réussir à convaincre Manon et Robin. Cindy demande à Mélanie et Giovanni de tenter de cuisiner Vivian. Ils le confrontent. Vivian assure n’avoir rien à se reprocher.

On enchaine avec la cérémonie d’élimination. Manon et Robin doivent démasquer les Power Players pour se sauver, sinon ils seront éliminés ! Ils appellent Maxence et Antoine en premiers, Maxence leur annonce qu’il pense que c’est une mascarade et que c’est Jessica et Vivian ! Antoine reste sur Maissane et Sarah. Ils appellent Mélanie et Giovanni, qui leur disent aussi de mettre Vivian et Jessica !

Spoiler : quel binôme est éliminé ?

Dans l’épisode de mardi, il est temps de découvrir qui Manon et Robin ont choisi de désigner. Et Manon choisit de suivre Mélanie en désignant Jessica et Vivian, qui sont donc éliminés !

The Power, le replay du 12 mai

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce lundi 12 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 13 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 27.