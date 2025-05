Un Si Grand Soleil du 13 mai : Rebecca surprend Manu, Janet doute d’Alix (résumé épisode 1640 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1640 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 13 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu prend son café avec Eve, qui lit un article sur le trafic de stéroïdes et reproche aux journalistes de faire peur aux gens. Eve a envie de voir Rebecca ce soir, ils décident de l’appeler. Manu appelle Rebecca, il lui propose de se voir ce soir. Manu propose que ce soit chez lui mais elle décline, elle est en plein travaux… Eve l’a trouvé gonflé, Manu trouve que c’est normal.

Janet est au téléphone pour décommander sa soirée, mais le traiteur veut garder les arrhes et 50% de la prestation. Janet est furieuse, Clément ne comprend pas pourquoi elle annule. Elle lui explique que toute la communication était axée sur les dessins de Carmontelle, elle lui reproche d’avoir faire une fixation sur Alix. Clément s’énerve, il évite à son association un scandale avec de faux dessins.



Elisabeth lit avec surprise l’article sur les dessins et l’annulation de la vente aux enchères. Elisabeth explique à Alain qu’elle a failli acheter de faux dessins, elle reproche à Janet d’avoir manqué de vigilance. Alain lui assure qu’elle fait surtout confiance à sa galeriste.

Au commissariat, Alex annonce à Manu que Chazel viendra dans la journée pour être auditionné. Clément arrive, Yann lui dit avoir envoyé les dessins chez un expert. Ça va prendre 2-3 jours maximum, Clément lui demande de leur mettre la pression pour que ça aille vite.

Claudine est avec Dimitri, elle lui reproche d’avoir approché Rebecca. Elle pense qu’il a aggravé son cas.

Alix lit l’article, elle est furieuse. Ulysse lui dit qu’elle aura un droit de réponse après l’expertise, et ça lui fera de la pub. Alix reçoit un message des impôts, le montant du redressement est sur son espace perso. Elle se connecte : elle doit 90.000 euros ! Alix est effondrée et appelle l’inspectrice des impôts. Elle lui confirme qu’il n’y a aucune erreur et lui explique qu’elle s’est mise toute seule en galère.

Sabine interroge Eve sur son histoire à trois. Eve compare à quand Florent vivait chez elle, Sabine rigole et lui dit que ça ne lui a jamais traversé l’esprit.

Alex et Manu interrogent Chazel, il explique qu’il n’a rien à voir avec les stéroïdes. Il assure être clean depuis sa sortie de prison, il est livreur à vélo.

A l’hôpital, Alain interroge Janet. Elle ne comprend pas comment son mari a pu lui faire ça. Elle pense qu’il s’acharne sur Alix sans preuve, Alain pense que ce n’est pas son genre. Alain lui rappelle qu’elle ne connait pas Alix depuis longtemps… Il ne voit pas pourquoi Becker enverrait ses hommes sans motif valable, c’est un bon flic et elle a confiance en lui depuis des années.

Manu explique à Alex que le compte bancaire de Rebecca est surprenant, il n’y a aucun mouvement depuis plusieurs mois. Alex va la convoquer en témoin.

Janet appelle Alix, qui ne répond pas. Alix finit par la rappeler, Janet lui demande s’il y a la moindre chance que les dessins soient des faux. Alix lui assure que non et lui propose d’aller boire un verre, Janet refuse et raccroche.

De son côté, Manu rejoint Eve et Rebecca. Elles l’attendaient pour l’apéro. Eve annonce qu’elle a dit à Sabine pour eux trois. Manu n’apprécie pas, il travaille avec Hugo. Rebecca pense qu’il n’assume pas. Elle leur annonce qu’elle a des sentiments pour eux… Durant la nuit, Manu se relève alors qu’Eve et Rebecca dorment. Il s’apprête à fouiller dans le téléphone de Rebecca quand elle se lève et le surprend. Il prétexte avoir voulu boire… Rebecca est méfiante et regarde son téléphone avant de retourner se coucher.

