The Power du 14 mai : qui a activé le contre-pouvoir ? Qui est la cible ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 28)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 28 du mercredi 14 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 28 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta vient de leur annoncer que le contre-pouvoir de cette semaine est dingue : le joueur qui l’activera prendra la place du Power Player et ce dernier deviendra cible !











Pour l’instant, personne ne soupçonne Robin ! Delta réunit alors tout le monde pour un jeu pour remporter un indice sur le Power Player. Ils doivent jouer ensemble pour remporter l’indice ou le perdre. Ils ont 9 questions de culture générale à répondre. Un premier player passe, le second passe et corrige, etc. Ils vont se succéder jusqu’à avoir 9 bonnes réponses et en cas d’échec, ils ne remporteront pas d’indice !

Les players se succèdent et on peut dire que ce n’est pas fameux… Personne ne soupçonne Robin puisque tout le monde sait que ce n’est pas le plus cultivé. Et l’air de rien, Nathalie décide de piper l’épreuve ! A-t-elle compris que Robin est le Power Player ?

Delta annonce aux joueurs que quelqu’un est entré dans l’antichambre et a activé le contre-pouvoir ! Robin a la pression, il s’inquiète.



Spoiler : qui activera le contre-pouvoir ?

Dans l’épisode de jeudi, il est temps de découvrir qui a activé le contre-pouvoir ! C’est Sarah qui est venu dans l’anti-chambre du pouvoir. Elle a cru que Maxence était le Power Player ! Et comme elle s’est trompée, Sarah est la première cible de la semaine ! Et un autre joueur va ensuite activer le contre-pouvoir…

The Power, le replay du 14 mai

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce mercredi 14 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 15 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 29.