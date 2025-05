Un Si Grand Soleil du 15 mai : Elisabeth piège Clémence, Manu confronte Rebecca (résumé épisode 1642 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1642 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 15 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu fait un footing sur la plage. Il se remémore les moments avec Rebecca et ses mensonges sur Nathanaël. Quand il rentre, il appelle Eve mais elle ne répond pas. Alex appelle alors Manu, les écoutes de Chazel ont payé : ils vont pouvoir le prendre en flag ! Il passe le chercher.

A l’hôpital, David se réjouit : sur le forum des soignants, une infirmière de Nice se réjouit du départ de Clémence pour Montpellier et annonce qu’elle a déjà été sanctionnée pour harcèlement. Claire attend de voir, mais David et Yasmine ne comptent pas se laisser faire.



Eve essaie d’appeler Rebecca mais tombe sur sa messagerie. Elle lui dit qu’elle a pourri Manu, qui lui a assuré ne pas avoir touché à son téléphone. Eve ne veut pas arrêter de la voir pour autant. Sabine arrive, Eve lui explique avoir confronté Manu et ne pas l’avoir cru.

Clémence est encore agressive avec David, qui lui rappelle qu’il travaille en sous effectif. Il lui reproche de faire comme à Nice, Clémence ne comprend pas… Alain a entendu et décide de parler à David. Il assure à Alain qu’elle parle comme ça avec tout le monde. Il lui parle des accusations de harcèlement venant d’une infirmière de Nice, Alain la défend.

Muriel interroge Elisabeth sur l’apéro chez sa belle-fille. Elisabeth lui dit que ça l’a confortée sur le fait que Clémence a des vues sur son mari. Elle était collée à Alain toute la soirée ! Et elle a appris qu’elle était pacsée à Nice avant son départ. Elle pense qu’elle a un plan mais elle ne compte pas la laisser faire.

Alain parle à Clémence au sujet de son altercation avec David. Il lui parle de l’accusation sur le forum des soignants. Il lui conseille de porter plainte mais Clémence avoue que c’est vrai. Elle assure avoir corrigé ce comportement, elle ne comprend pas pourquoi ça ressort maintenant.

Manu et Alex sont en planque. Eve ne répond pas à Manu, qui s’inquiète. Il ne comprend pas pourquoi Rebecca lui monte la tête. Alex pense qu’elle a compris qu’il l’espionnait, ça veut dire qu’elle est impliquée dans le trafic. Ils prennent Chazel en flag !

Janet convoque David, Alain lui a rapport l’altercation avec Clémence. Elle lui explique qu’elle vient d’arriver mais David affirme que ça ne l’autorise pas à mal leur parler. Janet lui demande de calmer le jeu et l’histoire de harcèlement date de 15 ans en arrière. Elle promet de rester vigilante.

A la salle de sport, Rebecca s’entraine. Eve vient la voir pour lui parler et lui demande pourquoi elle ne lui répond plus. Rebecca n’a plus confiance, elle s’est sentie trahie. Pendant leur conversation, une sportive se sent mal et fait un malaise…

Manu et Alex interroge Chazel, qui nie toujours être lié au trafic de stéroïdes. Il vent que de l’herbe et ça n’a aucun rapport. Manu reçoit un appel, il apprend pour le nouveau malaise à la salle. Sur place, Eve est aux côtés de Rebecca. Manu arrive et demande à Rebecca combien il va lui en falloir ! Il l’accuse sous les yeux d’Eve ! Elle l’accuse de péter les plombs, Manu lui dit que pour qu’il l’aide elle doit lui parler !

Clémence parle à Flore du message de l’infirmière sur le forum. Ludo les rejoint, Clémence fait des sous-entendus à Flore. Elle le trouve très attachée à elle, Flore lui assure que c’est un ami. Pendant ce temps là, Alain parle à Elisabeth du passif de Clémence, qui fait mine d’être surprise.

Eve confronte Manu, qui avoue enquêter sur Rebecca depuis quelques jours. Elle lui demande s’il a des preuves, il dit que non. Eve est en colère. Elle lui reproche de ne pas lui en avoir parlé. Pendant ce temps là, Rebecca est en larmes sur un pont. Elle jette les stéroïdes à l’eau et semble culpabiliser…

