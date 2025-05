The Power du 23 mai : que va décider Manon ? (résumé, spoiler + replay épisode 35)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 35 du vendredi 23 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 35 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maïssane vient d’être désignée Power Player.











Publicité





Maïssane compte bien tout faire pour éliminer Manon ou un membre de son clan.

Delta annonce le jeu du contre-pouvoir, celui du sauveur ! Le gagnant pourra sauver des joueurs, qui ne pourront pas être ciblés cette semaine.

Place au jeu. Il s’agit de tirer une boule : si elle est verte, il l’ouvre et répond à une question. A chaque bonne réponse, il continue de tirer une boule ! A chaque boule rouge ou mauvaise réponse, ça s’arrête. Avec trois bonnes réponses, c’est finalement Manon qui remporte le contre-pouvoir !



Publicité





Delta annonce à Manon que son contre-pouvoir lui impose de faire un choix : soit elle s’immunise et ne pourra pas sauver un autre player, soit elle immunise deux players mais restera en danger !

Manon explique à tout le monde son dilemme, elle doit réfléchir. Manon réunit son alliance, elle veut savoir si l’un d’eux est le Power Player. Ils se jurent tous que non.

Mélanie a envie de sauver Mélanie et Giovanni, mais Mélanie lui conseille de se sauver elle-même.

Maïssane essaie de brouiller les pistes et Sarah lui parle de la proposition de Manon le matin… Elle décide ensuite de confronter Manon, elle pense qu’elle ne s’immunisera pas elle-même.

Spoiler : Manon décide de…

Dans l’épisode de lundi, c’est l’heure pour Manon de dévoiler sa décision ! On vous dévoilera son choix en avant-première dimanche soir.

The Power, le replay du 23 mai

Si vous avez manqué l’épisode 35 ce vendredi 23 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 26 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 36.