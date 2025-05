Rugby Challenge Cup : la finale Bath / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Challenge Cup – la finale Lyon / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce vendredi 23 mai 2025 sur France 3 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec la finale de la Challenge Cup. Bath et Lyon s’affrontent pour décrocher le titre !





Un match de rugby à suivre en direct sur France 3 dès 20h50.







Ce soir à Cardiff, Bath affronte Lyon en finale de la Challenge Cup. Bath, en pleine forme avec Finn Russell à la baguette, vise un triplé historique. De son côté, le LOU, malgré une saison décevante en Top 14, compte sur Niniashvili et Page-Relo pour décrocher un deuxième titre européen après 2022.



Un match arbitré par Hollie Davidson, première femme à diriger une finale européenne. Rendez-vous ce soir pour une confrontation qui s’annonce palpitante entre deux équipes déterminées à inscrire leur nom au palmarès européen.

Bath / Lyon, compositions des équipes

Le XV de départ de Bath : 15. de Glanville ; 14. Cokanasiga, 13. Ojomoh, 12. Butt, 11. Muir ; 10. Russell, 9. Spencer ; 7. Underhill, 8. Reid, 6. Hill ; 5. Ewels, 4. Roux ; 3. Stuart, 2. Dunn, 1. Obano.

Remplaçants : 16. Annett, 17. van Wyk, 18. du Toit, 19. Molony, 20. Pepper, 21. Carr-Smith, 22. Donoghue, 23. Barbeary.

Le XV de départ de Lyon Olympique Universitaire (LOU Rugby) : 15. Niniashvili ; 14. Rattez, 13. Maraku, 12. Millet, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Saginadze, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. Guillard, 4. William ; 3. Ainsley, 2. Chat, 1. Rey.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Kaabeche, 18. Aptsiauri, 19. Lambey, 20. Allen, 21. Gouzou, 22. Page-Relo, 23. Meliande.

Bath / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 ou beIN Sports dès 20h50.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Bath / Lyon, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui sur France 3.