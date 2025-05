Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 du 28 mai 2025 ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 28 mai 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 10 de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 10ème épisode, c’est Esteban Salazar, de la brigade de Paul Pairet, qui a été éliminé.







Publicité





L’émission a démarré en grande pompe avec la venue d’un monument de la gastronomie mondiale : Alain Ducasse. Précurseur d’une cuisine plus saine et respectueuse de l’environnement, le chef a proposé aux candidats une épreuve autour de la « naturalité ». Leur mission : réinventer des classiques de la cuisine française en inversant les rôles entre viande et légumes, dans un exercice de dépouillement culinaire d’une exigence rare. A l’issue de cette épreuve, Margaux Elie, de la brigade de Stéphanie Le Quellec, s’est directement qualifiée pour la semaine suivante !

Charles, Esteban, et Quentin, candidats non qualifiés ont ensuite retrouvé Adrien Cachot, finaliste iconique de la saison 11, accompagné de Pascal Barbot, figure majeure de la scène gastronomique. Ensemble, ils ont lancé un défi déroutant : créer un trompe-palais, une assiette qui donne l’illusion de contenir de la viande sans en comporter. Apparences, textures, saveurs… tout devait être inattendu. Une épreuve où audace et créativité ont été déterminantes. A l’issue de cette seconde épreuve, Charles Neyers, de la brigade de Philippe Etchebest, s’est qualifié pour la semaine suivante !



Publicité





Top Chef du 28 mai : Esteban Salazar éliminé

A l’issue de cette soirée, ils étaient 2 candidats en épreuve éliminatoire : Esteban et Quentin.

Et c’est finalement Esteban Salazar, qui faisait partie de la brigade du chef Paul Pairet, qui a été éliminé..

Rendez-vous le mercredi 28 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.