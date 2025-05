« Un rêve à deux » : votre téléfilm inédit ce 29 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un rêve à deux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 29 mai 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un rêve à deux » : l’histoire, le casting

Entre un petit ami peu imaginatif et un emploi qui ne l’inspire guère, Jenifer s’enlise dans une routine monotone. Mais tout bascule lorsqu’un souvenir enfoui, surgissant d’une vieille boîte, ravive ses rêves d’enfance. Soutenue par sa meilleure amie et par Alex, un peintre charmant qui partage son amour des albums illustrés, elle commence à croire en son rêve le plus cher : écrire son propre livre.



Avec : Autumn Reeser (Juniper), Aaron O’Connell (Alex), Donia Kash (Mikah), Lauren K. Robek (Paula)

Et à 15h50 « Une New-Yorkaise à la ferme » (rediffusion)

Lauren est une influenceuse reconnue, fondatrice d’une marque dédiée aux astuces pour gagner du temps. Blog, vlog, podcast… son concept « La journée de 27 heures » séduit un large public de femmes en quête d’efficacité. Accaparée jour et nuit par son travail, Lauren ne s’accorde jamais un instant de répit. Son objectif ultime : intégrer la tournée de conférences de Barbara Davrow, figure emblématique du développement personnel. Un rendez-vous crucial avec cette dernière approche, et Lauren compte bien décrocher sa place dans cette aventure.

Avec : Autumn Reeser (Lauren Garrett), Andrew W. Walker (Jack West), Rhiannon Fish (Ayla West), Colleen Wheeler (Sally West)