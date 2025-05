Plus belle la vie spoiler : Ariane arrêtée par la police pour le meurtre de Durieux ! (30 mai 2025)

Publicité





Rien ne va plus pour Ariane dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Idriss a désormais fait le lien entre la bague retrouvée dans l’estomac de Durieux et Ariane, demain ça va se corser dans l’épisode du vendredi 30 mai 2025 : elle est arrêtée par ses collègues !











En effet, alors que Patrick fait le point avec Jean-Paul, qui refuse de croire qu’Ariane a pu tuer Durieux, le bornage des téléphone d’Ariane et du procureur est sans appel : ils étaient bien ensemble de vendredi soir jusqu’à samedi matin ! Jean-Paul doit bien se rendre à l’évidence et se ranger du côté de Patrick : tout accuse Ariane. Boher reste toutefois convaincu qu’il s’agit de légitime défense.

Patrick demande alors à Ariane de venir rapidement au commissariat, prétextant une réunion. Mais Ariane comprend bien que l’heure est grave. Avant de rentrer au commissariat, elle fait une déclaration à Zoé et lui dit de ne pas s’inquiéter… A l’intérieur, Patrick la confronte aux faits avant de lui annoncer son arrestation pour le meurtre de Durieux !



Mais un élément pourrait bien tout changer : Louis s’apprête à faire un faux témoignage pour fournir un alibi à Ariane…