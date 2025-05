Un Si Grand Soleil Spoiler : Eliott se met en danger, Louis panique (vidéo épisode du 26 mai)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1649 du 26 mai 2025 – On peut dire que la mort de Rebecca ne va pas être sans conséquences dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu s’inquiète pour l’avenir de son couple, Eve n’est focus que sur une chose : innocenter Dimitri et trouver le véritable meurtrier !











Et pour cause, Dimitri est mis en examen et placé en détention provisoire. Le juge Laplace voit en lui le coupable idéal et même sans aveu ni véritable preuve, il l’envoie en prison.

Eve est convaincue de l’innocence de l’ex de Sabine. Elle donne rendez-vous à Manu pour lui demander d’innocenter Dimitri. Manu, déçu qu’elle le fasse venir uniquement pour lui parler de Dimitri, lui rappelle qu’il n’est plus sur l’enquête et qu’il risque gros. Il lui demande le contacter quand elle aura pris une décision pour eux…

Eve se tourne alors vers Eliott. Il lui assure qu’il va retrouver le trafiquant de stéroïdes ! Il n’hésite pas à se mettre en danger pour découvrir qui a vraiment tué Rebecca.



Quant à Charles, il apprend que les 80% du cabinet iront à l’Etat si jamais Rebecca n’avait pas d’héritier… Et de son côté, Louis panique alors que ses tee-shirts sont bloqués à la douane du port de Sète. Il est à découvert et appelle Bertier à l’aide. Le comptable lui fait la morale et appelle une connaissance à la douane…

