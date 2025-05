Un Si Grand Soleil spoilers : la chute de Louis, Eliott aide Eve, les résumés jusqu’au 30 mai 2025

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 mai 2025 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 mai 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’après avoir cru être tout puissant, Louis va se retrouver dans une situation financière compliquée… Son entreprise va-t-elle couler ? Nulle doute que Louis aurait du écouter les conseils de Bertier et de Muriel…

De son côté, Eve décide de venir en aide à Dimitri, qui est accusé à tort. Et Eve peut compter sur Eliott, décidé à l’aider à prouver que Dimitri est innocent.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 mai 2025

Lundi 26 mai 2025 (épisode 1649) : Alors qu’Eve cherche un moyen d’aider Dimitri, la situation de Louis devient critique…

Mardi 27 mai 2025 (épisode 1650) : Eliott aide sa mère à prouver l’innocence de Dimitri, tandis que Catherine accepte un rendez-vous galant…

Mercredi 28 mai 2025 (épisode 1651) : Eliott réactive ses anciens contacts de prison et prend des risques… Quant à Margot, va-t-elle retourner travailler au cabinet chez BGL ?

Jeudi 29 mai 2025 (épisode 1652) : Les efforts d’Eliott commencent à payer. De son côté, Florent fait face à un cas de divorce compliqué, tandis que Margot doit affronter Claudine.

Vendredi 30 mai 2025 à 20h35 (épisode 1653) : Eliott donne un tuyau à Manu et réussit un gros coup au passage… Florent, lui, a de plus en plus de mal à gérer son client…

