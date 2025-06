Un Si Grand Soleil Spoilers : prise d’otages, drame, rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 juin 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 juin 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Yves va prendre le cabinet GBL en otages. Il menace Florent avec son arme pour savoir où sa cache Fabrice Guillon… Johanna et Margot, terrifiées, tentent de trouver une solution. La police est alertée alors que Margot tente d’intervenir avec un vase. Yves frappe violemment Margot, qui s’effondre au sol ! Johanna réussit à appeler Yann…

Quand Florent réussit enfin à désarmer Yves, la police intervient et Margot est hospitalisée d’urgence, dans un état grave. Cécile affirme à Florent qu’elle le tient pour responsable de la prise d’otages ! Le point de non retour semble atteint, Florent s’installe chez Sabine et Hugo.



De son côté, Clémence fait enfin la paix avec David et elle décide finalement de rester à Montpellier. Elle démarre une histoire avec Victor. Quand Alain annonce la nouvelle à Elisabeth, celle-ci comprend qu’elle a perdu…

Et en fin de semaine, la police retrouve enfin la trace de Fabrice Guillon ! Quant à Eliott, il se met en tête de reconquérir Muriel…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 juin 2025

Lundi 16 juin 2025 (épisode 1664) : Un nouvel employé fait son arrivée aux Sauvages. De son côté, Florent ne prend pas conscience du danger imminent qui le guette.

Mardi 17 juin 2025 (épisode 1665) : Tandis que l’équipe de Becker fait tout pour empêcher un drame, Victor découvre que Clémence lui a caché un détail important.

Mercredi 18 juin 2025 (épisode 1666) : Au pied du mur, Louis acceptera-t-il sa défaite ? Quant à Catherine, elle s’apprête à présenter son nouveau compagnon à ses enfants.

Jeudi 19 juin 2025 (épisode 1667) : Tandis qu’Eliott se voit offrir une opportunité en or pour son business, la police retrouve enfin la trace de Fabrice Guillon, leur suspect disparu.

Vendredi 20 juin 2025 (épisode 1668) : Alors qu’Eliott espère reconquérir Muriel, Emma ne remarque pas qu’aux Sauvages, quelqu’un l’observe.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 16 au 20 juin 2025

