C à vous du 11 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 idération à Nogent après le meurtre d’une surveillante, Mélanie G., par un collégien de 14 ans : comment faire face à cette violence ? On reçoit Gabriel Attal, ancien Premier ministre et ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans C à vous

🔵 Le bouleversant testament de Nicole Croisille, qui avait programmé sa mort. On en parle avec Marion Ruggieri, journaliste au magazine ELLE et le Dr Anne Vivien, vice-présidente de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Ali Baddou pour son podcast “Philosophes” disponible sur Radiofrance

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef de l’Auberge du Pont, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 Dans la Suite de C à vous : JoeyStarr pour la nouvelle saison de la série “Le remplaçant” qui a débuté lundi dernier sur TF1; et Yame pour son album “Ébem” disponible ce vendredi

