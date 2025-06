C à vous du 16 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Conclave des retraites, patronat, avenir de l’industrie française, emplois… On reçoit Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT (2012-2023), et Benoît Bazin, PDG du groupe Saint-Gobain, pour leur livre “Voies de passage” aux éditions de L’Aube

🔵 Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d’honneur : son avocat, Me Patrice Spinosi, dénonce une décision « infamante ». Il est ce soir l’invité de C.à vous. Son livre “Menace sur l’État de droit. Comment préserver nos démocraties ?” est disponible aux éditions Allary



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Abdé Maziane, pour son livre “En chantier” disponible chez Blacklephant

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Tison, chef du restaurant “L’Escale Thalazur” à Ouistreham (Calvados)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jalil Lespert, pour son film “Dakar Chronicles” en salle ce mercredi; et Denis Brogniart, pour le “Cahier de vacances des Robinsons” disponible depuis le 14 mai aux éditions Arthaud. Et la finale de Koh Lanta qui aura lieu le 24 juin prochain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 juin 2025 à 19h sur France 5.