Tout pour la lumière du 17 juin : Victoria fait une découverte choc (résumé épisode 2 en avance)

Publicité





Tout pour la lumière du 17 juin 2025 : résumés de l’épisode 2 en avance – Que va-t-il se passer demain votre nouvelle série quotidienne de TF1 « Tout pour la lumière » ? On peut déjà vous dire que Victoria va faire une découverte choc : Eden est son demi-frère !





Un épisode inédit à découvrir de 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+ ici.







Publicité





Tout pour la lumière – résumé de l’épisode 2

Au Studio, Victoria sort du bâtiment enfumé, suivie des pompiers portant Baya, qui reprend connaissance sur un brancard. Joël arrive et apprend d’Hadrien qu’un feu s’est déclenché à cause de panneaux phoniques stockés dans le couloir. À côté, Victoria comprend qu’Éden est son demi-frère. Joël lui reproche d’avoir coupé les ponts avec sa mère. Éden dit qu’il la connaît grâce à ce que Florence lui a raconté.

Sur la plage, Maddie, Solenn et Noah répètent. Maddie fait une pause pour conseiller Élise, en panne d’inspiration, sur la méthode d’écriture libre. Solenn, agacée, reproche à sa sœur de jouer les assistantes sociales, fatiguée de devoir constamment s’occuper d’elle. Noah les interrompt pour annoncer l’incendie.



Publicité





De retour au Studio, Victoria interroge Baya sur Éden. L’adolescente dit qu’il chante bien mais qu’ils se connaissent à peine. Victoria n’est pas surprise : avec une mère comme Florence, il a dû être formé tôt. Elle lui explique les tensions avec sa mère et décide de rester à La Ciotat, convaincue que l’incendie et la tentative de suicide sont liés.

À la coloc, Maddie et Sultana râlent contre Jacob, qui fait de la musique dès l’aube. Noah veut établir des règles et se proclame chef. Un texto les convoque au Studio. Justine rassure les étudiants : la salle des instruments est hors d’usage mais le planning est réorganisé. Le remplaçant de Florence est encore à trouver. Julian provoque, mais Justine annonce un cours de danse et de composition.

Justine retrouve Joël et Éden à leur retour de l’hôpital. Elle propose Victoria pour remplacer Florence au chant, mais Joël s’y oppose. Justine rappelle qu’elle est directrice adjointe en l’absence de Florence. En cours, Élise s’isole mais Maddie l’encourage. Solenn intervient sèchement, mais Maddie la recadre. Au foyer, la coloc débat sur l’incendie. Sultana et Noah se disputent encore le rôle de chef, Nils soutient Sultana.

À l’hôpital, Victoria révèle à Éden que Florence aurait tenté de se suicider. Choqué, il confronte Joël, qui admet que l’école est en difficulté financière. Éden estime que cela n’explique pas tout. Pendant ce temps, Iris propose que le rôle de chef tourne entre colocataires. Un tirage au sort désigne Jacob.

De retour au Studio, Éden impressionne les élèves au piano. Victoria l’entend. Il tente de la convaincre de reprendre les cours de chant, révélant qu’aucun label n’a signé avec l’école, contrairement à ce qu’a prétendu Florence. Solenn surprend la conversation.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Tout pour la lumière, rejoignez la page fans sur Facebook ici