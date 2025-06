C à vous du 17 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 4ème jour de bombardements entre Israël et l’Iran, sommet du G7… Giuliano Da Empoli, essayiste, romancier et ancien conseiller politique de Matteo Renzi

🔵 Les airbags Takata à l’origine d’un nouveau décès en France. On en parle avec Anne-Laure Barral, journaliste à la cellule investigation de Radio France et Me Grégory Guyard, avocat spécialiste en droit du dommage corporel au cabinet Coppet Avocats



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Tison, chef du restaurant “L’Escale Thalazur” à Ouistreham (Calvados)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Calogero pour son album “X”; et Juliette Binoche pour le film “The return. Le retour d’Ulysse” en salle le 18 juin

