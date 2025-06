Tout pour la lumière du 18 juin : Victoria et Eden découvrent l’origine de l’incendie ! (résumé épisode 3 en avance)

Publicité





Tout pour la lumière du 18 juin 2025 : résumés de l'épisode 3 en avance – Que va-t-il se passer demain votre feuilleton quotidien de TF1 « Tout pour la lumière » ? On peut déjà vous dire que Victoria et Eden vont découvrir ce qui a causé l'incendie du studio Lumière…





Un épisode inédit à découvrir de 18h sur TF1







Tout pour la lumière – résumé de l’épisode 3

Répétitions de danse au studio Lumière. Une dispute éclate entre Solène et Eden. Elle le confronte sur les mensonges de Florence : il n’y a jamais eu de deal avec une maison de disques et elle sait qu’Eden était au courant !

Au café, Victoria retrouve sa fille. Elle reçoit un sms, les élèves ont appris le mensonge de sa mère sur le label. Victoria veut rester positive mais Eric pense que les élèves risquent de devoir partir. Baya et Eric encouragent Victoria à accepter de devenir coach vocal. Mais elle n’a aucune envie de changer de vie ! Eric l’encourage à réfléchir et Baya pense qu’elle peut trouver un label en appelant son producteur de l’époque.



Sultana se réveille avec Nils à la coloc, elle insiste pour qu’il s’en aille discrètement. Elle n’a aucune envie qu’on les voit ensemble. Devant le studio, Sultana retrouve Elimane, son mec. Il lui dit qu’il est là, il ne bougera pas. Il commence le stage demain ! Il lui parle du pote avec qui elle est arrivée, elle est mal à l’aise et lui dit qu’elle ne le connait pas.

Mohamed et Éden parlent du mensonge sur le label. Baya les interrompt, elle veut parler à Eden et lui propose une balade. Il lui dit qu’ils sont de la même famille, ils ne doivent pas tout mélanger. Baya lui dit qu’elle va bientôt partir. Face au manque de réaction d’Eden, elle s’en va. Eden retrouve Mohamed, qui se moque.

Victoria est au studio, elle explique aux élèves qu’elle cherche un label mais le contrat doit rester un bonus. Ils sont là pour suivre des cours. Tout le monde reste, Victoria explique être un peu stressée. Elle commence son cours alors que Baya rentre au studio. Elle demande à Mohammed où aller pour s’inscrire. Victoria débarque, elle refuse toujours que Baya s’inscrive… Elle pense qu’elle veut juste éviter de retourner au lycée. Baya assure qu’elle chante tout le temps quand elle n’est pas là. Victoria ne veut toujours pas et lui dit de passer son bac.

Sultana vient parler à Nils dans les vestiaires, elle lui dit que c’était son mec ce matin et il va faire le stage. Elle lui dit de ne plus lui parler et de l’oublier. Elle lui dit qu’ils sont ensemble depuis leurs 15 ans, elle le supplie de rien dire. Nils lui met la pression avant de dire qu’il ne dira rien…

Solène chante en studio. Pendant ce temps là au café, Joël est avec Marina et se plaint de Victoria. Il pense qu’elle a une idée derrière la tête. Elle vient et il lui dit qu’il n’était pas d’accord pour qu’elle prenne le poste. Elle lui demande si ça le dérange qu’elle appelle son ancien producteur pour leur trouver un label…

Baya retrouve Eden sur la plage. Il lui dit que c’est une bonne idée qu’ils apprennent à se connaitre mais Baya a son bus dans 20min. Eden est surpris, Baya dit que sa mère refuse qu’elle reste. Elle lui pose des questions sur Florence, Eden dit qu’il faudra qu’elle revienne pour la rencontrer. Baya s’en va, Eden espère qu’ils vont se revoir.

Victoria annonce à Justine que son ancien producteur est d’accord pour éventuellement signer le studio. Justine montre à Victoria le carnet à l’origine de l’incendie, quelqu’un a voulu le bruler ! Victoria reconnait l’écriture de sa mère. Plus tard, elle le montre à Eden qui confirme que c’est le carnet de leur mère. Elle y notait tout, mais il ne sait pas pourquoi quelqu’un voudrait s’en débarrasser. Il découvre qu’elle a écrit que quelqu’un voulait la tuer !

Elimane fait la connaissance de Nils, qui lui propose de se faire un groupe de travail avec Sultana.

