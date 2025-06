C à vous du 26 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 26 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Orages : deux morts, des blessés, 75 000 foyers sont encore privés d’électricité. On en parle avec Sébastien Thomas, journaliste et Colonel Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile, chef adjoint au Cogic

🔵 Censure du gouvernement, inéligibilité de Marine Le Pen, présidentielle 2027… Sébastien Chenu, député RN de la 19ème circonscription du nord, Vice-président du Rassemblement National, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Gallienne, chef du restaurant “Le jardin des plumes” à Giverny (Eure)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Bernard-Henri Lévy pour le documentaire “Notre guerre” diffusé dimanche 29 juin à 21:05 sur France 5 ; et Luc Besson pour le film “Dracula” en salle le 30 juillet

