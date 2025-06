Ici Tout Commence spoiler : Lionel sous le choc, il apprend... (vidéo épisode du 1er juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un grand retour qui vous attend dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel va être sous le choc en apprenant que Kelly est sur le point de revenir à l’institut !











Inquiets, Solal et Zoé prennent la température auprès de Lionel : comment vit-il le retour de son ex, qui en plus a un nouveau mec ? Lionel est sous le choc, on peut dire qu’il ne s’y attendait pas du tout. Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est que c’est Kelly qui a été choisie par le chef Leroy pour diriger le restaurant éphémère cet été !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1209 du 1er juillet 2025, Lionel choqué par le retour de Kelly

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.