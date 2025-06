C à vous du 5 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Élection du premier secrétaire du PS, motion de censure rejetée, abrogation de la réforme des retraites : quel avenir pour l’union de la gauche ? Manuel Bompard, député LFI-NFP des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de La France Insoumise, est l’invité de C à vous

🔵 Suppression du sursis pour les peines de prison : la magistrature réaffirme son indépendance. On reçoit Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d’appel de Paris



🔵 Loïs Boisson en demi-finale : l’exploit du tennis français féminin. On en parle avec Lionel Chamoulaud, ancien journaliste et commentateur sportif pour France TV, dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef du restaurant l’Artimon à Palavas-les-Flots

🔵 Dans la Suite de C à vous : Lucien Jean-Baptiste et Jamy pour l’émission “Sommes-nous tous racistes ?” diffusée mardi 17 juin à 21h10 sur France 2; Théodora et Juliette Armanet pour l’album réédition “Mega BBL” de Théodora. Elles interpréteront en live le titre “Les oiseaux rares »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 5 juin 2025 à 19h sur France 5.