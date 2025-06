C dans l’air du 17 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Iran : les États-Unis se préparent-ils à la guerre ?

Donald Trump a brusquement quitté le G7 en Alberta, affirmant ne plus vouloir négocier avec l’Iran. Les mouvements militaires américains laissent craindre une escalade : le porte-avions Nimitz se dirige vers le Moyen-Orient, où deux autres bâtiments équipés de batteries antimissiles sont déjà présents. Une trentaine d’avions ravitailleurs ont également été déployés en Europe. Les intentions américaines restent floues, mais les responsables insistent sur leur volonté de défendre leurs intérêts.



Pendant ce temps, l’Iran subit des frappes israéliennes ciblées. Des explosions ont secoué Téhéran, révélant l’ampleur d’une opération de sabotage du Mossad, visant les défenses aériennes et des scientifiques nucléaires. Une cyberattaque a aussi visé la banque Sepah. L’opération, baptisée « Lion dressé », est saluée comme un succès historique par l’armée israélienne.

À l’étranger, l’inquiétude monte dans la diaspora iranienne. Dans une tribune au Monde, les Prix Nobel Narges Mohammadi et Shirin Ebadi appellent à stopper les hostilités et le programme nucléaire. Réfugié à Paris avec leurs enfants, le mari de Narges Mohammadi, Taghi Rahmani, continue de dénoncer le régime iranien et sa répression.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 17 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.