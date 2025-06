C dans l’air du 20 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 20 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Iran : Ali Khameneï peut-il tomber ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, près de 50 avions israéliens ont ciblé des sites liés aux programmes balistique et nucléaire iraniens. Malgré les appels de Téhéran à cesser les frappes, la pression ne faiblit pas. Donald Trump annoncera d’ici deux semaines s’il soutient une intervention américaine. Pendant ce temps, les Européens tentent de relancer la voie diplomatique : une réunion à Genève rassemble aujourd’hui les chefs de la diplomatie de plusieurs pays, dont la France et l’Iran.



En France, la diaspora iranienne se mobilise mais reste divisée. À Paris, des manifestants ont dénoncé l’agression israélienne et appelé à ne pas répondre à la violence par la violence. Emmanuel Macron partage cette prudence, jugeant un changement de régime par la force « stratégique erreur ». D’autres voix, comme celle du boxeur Mahyar Monshipour, saluent l’offensive israélienne.

Au même moment, la situation à Gaza s’aggrave. La reconnaissance de l’État palestinien à l’ONU a été repoussée, et les bombardements israéliens se poursuivent. Un raid contre des civils venus chercher de l’aide a causé des dizaines de morts. Depuis mars, près de 400 Gazaouis ont été tués lors de tentatives d’accès à l’aide humanitaire. L’ONU évoque de possibles crimes de guerre.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 20 juin 2025 à 17h40 sur France 5.