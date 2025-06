Secret Story 13 : gros succès d’audience et en streaming pour le début de la saison

Publicité





C’est un retour triomphal pour Secret Story ! Une semaine seulement après son lancement, la 13e saison du programme culte s’impose comme un immense succès, cumulant records d’audience et performances digitales exceptionnelles sur TF1, TFX et TF1+.











Sur TF1+, Secret Story affiche déjà 12 millions de vidéos vues et 2 millions de streamers, pour un total impressionnant de 500 millions de minutes visionnées en live et en streaming — dont la moitié directement sur la plateforme TF1+.

Le lancement sur TF1 a signé un véritable carton :

🟣 1,4 million de téléspectateurs en deuxième partie de soirée

🟣 45% de part d’audience sur les FRDA-50

🟣 64% de PdA sur les 15-34 ans : un record de saison dans cette case horaire

La quotidienne sur TFX connaît également un succès historique :

🟣 15% de PdA sur les FRDA-5

🟣 19% de PdA sur les 15-34 ans : du jamais vu pour un programme en access sur la chaîne



Les primes font eux aussi un retour en fanfare sur TFX, offrant à la chaîne deux records historiques

🟣 420 000 téléspectateurs

🟣 10% de PdA sur les FRDA-50 : record absolu pour un programme de flux

🟣 16% de PdA sur les 15-34 ans : record historique tous primes confondus

Avec ce lancement tonitruant, Secret Story 13 prouve que le programme reste plus que jamais un phénomène incontournable, capable de fédérer toutes les générations à l’ère du streaming et du replay. Le mystère est relancé, et le public est au rendez-vous !