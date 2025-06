Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas découvre la vérité sur Alix, Eliott prêt à frapper Muriel ! (épisode du 1er juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1682 du 1er juillet 2025 – On peut dire que c’est un choc qui attend Lucas dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Lucas a réussi à voler le dossier d’Alix chez ancien psy et il va écouter les enregistrements avec Emma…











Publicité





Il découvre alors que si Alix a fait une thérapie, c’est parce qu’elle se sentait coupable suite à un traumatisme. Elle raconte son coup de foudre pour Guillaume. Elle se met alors à pleurer et affirme que Guillaume est mort à cause d’elle !

Pendant ce temps là, Eliott continue de perde le contrôle. Il ment à Catherine Laumière en disant être allé chez le psy et il passe son temps à boire de l’alcool.. Quand il dépose Catherine chez elle, il aperçoit Boris et Muriel main dans la main !

Eliott perd alors totalement le contrôle, il se rend chez Muriel. Il attend que Boris parte pour rentrer à l’intérieur ! Il tombe sur Muriel et Noura, il est complètement bourré. Eliott prend Muriel au cou et la plaque contre le mur, il est prêt à la frapper ! Le bébé se réveille et pleure, Noura intervient et lui demande de la lâcher !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Akim en prison, un retour, nouveau couple, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici