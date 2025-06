C dans l’air du 5 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 juin 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 5 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Nouvelle attaque ukrainienne sur le pont de Kertch, symbole de l’annexion russe de la Crimée

Le pont du détroit de Kertch, emblème du contrôle russe sur la Crimée, a de nouveau été visé. Le mardi 3 juin 2025, une charge explosive sous-marine a frappé cette infrastructure stratégique, qui relie la péninsule annexée au territoire russe. L’attaque, revendiquée par le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) sur Telegram, aurait « gravement endommagé » plusieurs piliers sous-marins. Si les autorités russes ont confirmé l’incident, elles affirment néanmoins que la situation est sous contrôle.



Malgré le renforcement de la sécurité autour du pont par Moscou, Kyiv frappe à nouveau l’un des symboles les plus marquants de l’annexion de 2014. Cette attaque intervient deux jours après un raid massif de drones ukrainiens contre des bases aériennes russes, lors duquel des dizaines d’avions auraient été touchés.

Cette montée en intensité des opérations militaires survient dans un climat diplomatique particulièrement tendu. Lundi, une rencontre entre responsables russes et ukrainiens à Istanbul s’est soldée par une impasse persistante. Le lendemain, le président des États-Unis s’est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, avertissant qu’ »il n’y aura pas de paix immédiate ». De son côté, Donald Trump, via sa plateforme Truth Social, a relayé les propos du président russe, qui promet une riposte.

Une escalade militaire semble donc se profiler, contredisant la promesse du président américain de mettre fin au conflit « en 24 heures ». La Russie s’oriente, au contraire, vers un renforcement de ses offensives contre l’Ukraine. Vladimir Poutine multiplie également les échanges avec ses alliés : Iran, Corée du Nord, Azerbaïdjan, Biélorussie et surtout la Chine, avec qui il entretient une relation qualifiée d’ »amitié sans limites ». Depuis le début de la guerre, les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin ont atteint un record de 245 milliards de dollars en 2024, faisant de la Chine le principal partenaire économique de la Russie, devant l’Union européenne.

Sur le terrain, les mouvements de troupes russes s’intensifient. Moscou redéploie ses forces vers plusieurs zones stratégiques, notamment dans l’est de l’Ukraine et en Biélorussie. Un haut responsable ukrainien a récemment alerté les États-Unis : l’armée russe préparerait des offensives d’envergure en 2026, incluant notamment un possible blocus de l’accès ukrainien à la mer Noire, vital pour Kyiv.

