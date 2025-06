Ici Tout Commence spoiler : Malik relève un défi pour Maya (vidéo épisode du 9 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya s’ennuie un peu dans sa relation avec Malik ces derniers temps dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’elle est attirée par Gaspard, Maya décide de pimenter un peu sa relation avec Malik pour raviver la flamme.











Dans quelques jours, Maya et Malik vont s’amuser à relever des défis d’un jeu acheté sur le stand de Lionel. Malik va alors tirer une carte au sort et contre toute attente, il est prêt à relever un défi dont Maya ne le pensait pas capable ! Malik va donc lui devoir lui envoyer selfie des plus chauds…

Malik se lâche et ce n’est pas pour déplaire à Maya !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1193 du 9 juin 2025, Malik se lâche

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.