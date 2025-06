C dans l’air du 6 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 juin 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Trump/ Musk : ça défouraille !

L’affrontement est désormais frontal entre Donald Trump et Elon Musk. Après plusieurs jours de tensions croissantes, le président des États-Unis et le patron de Tesla et SpaceX ont publiquement réglé leurs comptes ce jeudi 5 juin 2025. Au cœur de la discorde : le vaste plan budgétaire du président, sujet d’un désaccord profond. Les deux hommes, autrefois alliés, n’ont plus retenu leurs coups ni leurs messages sur les réseaux sociaux. Entre invectives et menaces, les termes « fou », « ingrat », ou encore « hostile » ont volé de part et d’autre, sous les yeux médusés de la planète.



Premier coup de théâtre : Donald Trump a menacé de résilier les contrats fédéraux passés avec les entreprises de Musk, qualifiant ce dernier de « fou » après une décision défavorable concernant les subventions aux véhicules électriques. Elon Musk a immédiatement répliqué, affirmant : « Sans moi, Trump aurait perdu l’élection de 2024 », en référence à son soutien financier massif à la campagne du républicain.

Mais le milliardaire ne s’est pas arrêté là. Dans un post publié sur X, il a lâché ce qu’il appelle une « bombe » : selon lui, sans fournir de preuve, le nom de Donald Trump figurerait dans les dossiers de Jeffrey Epstein — le financier accusé de trafic sexuel de mineures, décédé en prison en 2019. Musk affirme que c’est là la véritable raison pour laquelle ces documents n’ont jamais été rendus publics. Il a aussi annoncé, dans la foulée, la suspension du programme spatial Dragon, qui avait pourtant permis de rapatrier les astronautes coincés dans la station spatiale internationale en mars dernier.

Face à l’escalade, plusieurs figures économiques, dont le milliardaire Bill Ackman, ont lancé des appels à l’apaisement. Elon Musk a finalement reculé, exprimant son souhait de coopérer pour surmonter la crise. De son côté, Donald Trump a cherché à relativiser cette querelle, affirmant qu’elle n’était « pas très grave ».

Mais est-ce vraiment le cas ? Insultes, menaces et accusations laissent entrevoir une rupture nette entre les deux hommes. Elon Musk est-il en passe de devenir le principal adversaire du président américain ? Quelles répercussions cette fracture pourrait-elle avoir sur l’économie mondiale ? Et comment ce clash s’inscrit-il dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ? Alors que Pékin brandit la menace des terres rares, redoutée par Washington, la hausse des droits de douane commence déjà à faire sentir ses effets.

Enquête ce soir à Détroit, fief historique de l’automobile américaine, pour mesurer les premiers impacts de cette nouvelle crise.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 6 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.