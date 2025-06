C l’hebdo du 7 juin 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l'hebdo du 7 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 7 juin : les invités et le sommaire

🔵 « C’est le majordome qui a tiré sur Adolf Hitler » : nouvelles révélations russes sur la mort d’Hitler. « Il n’a peut-être pas pu se suicider lui-même avec une arme. C’est peut-être pour ça qu’il a demandé à son majordome de lui tirer un coup de grâce, en attendant que le cyanure agisse », explique Philippe Charlier, médecin légiste

🔵 Ukraine : les opérations secrètes de Zelensky. Les grands reporters Gallagher Fenwick et Ariane Chemin nous expliquent ce samedi dès 18:55 comment le président ukrainien a réussi deux coups d’éclat cette semaine



Elon Musk accuse Trump de « figurer dans les fichiers Jeffrey Epstein » : quels étaient les liens entre les deux hommes ? « Pour moi, à l’intérieur de l’univers MAGA (Make America Great Again), c’est l’équivalent d’une grenade nucléaire dégoupillée. (…) Ils se sont fréquentés dans les années 90-2000. Trump est monté à de nombreuses reprises à bord du jet de Jeffrey Epstein », explique le grand reporter Gallagher Fenwick

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : À 48h de la conférence de l’ONU à Nice, plongez avec #CLHebdo dans son émission spéciale « Océans » avec Christophe Ono-dit-Biot, Sylvain Tesson, Marie Tabarly et Benoit d’Halluin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 7 juin 2025 à 19h sur France 5.